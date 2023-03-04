NYP: Байден не смог убедить американцев в необходимости поддерживать Украину
Газета The New York Post заявила, что президент США Джо Байден даже своей поездкой в столицу Украины Киев не смог убедить американцев в необходимости поддерживать киевский режим.
«Результаты опроса Центра исследования общественных отношений NORC показали, что поддержка американцами “главной” роли США в оказании помощи Украине упала с 32% в прошлом году до всего 26% в этом. Лишь 48% американцев по-прежнему поддерживают отправку американского оружия на Украину, по сравнению с 60% ранее», — говорится в статье NYP.
Кроме того, Опрос Fox News показал, что 46% респондентов хотят поставить временные рамки для любой помощи киевскому режиму.
Обозреватели NYP резюмировали, что необъявленный визит американского лидера в Киев поднял моральный дух Вооружённых сил Украины, но ничего не смог изменить общественное мнение граждан Соединённых Штатов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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