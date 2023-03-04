Медведев: постройка танкового завода в Украине встретит салют из «Калибров»
Дмитрий Медведев рассказал о последствиях строительства немецкого танкового завода в Украине.
Вечером субботы экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует начать строительство танкового завода в Украине, который технически сможет произвести порядка четырёхсот танков для нужд подразделений ВСУ.
По словам Медведева, строительство подобного предприятия на украинской территорией Россия встретит салютом из гиперзвуковых ракет "Калибр".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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