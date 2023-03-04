Самая красивая трансгендер Таиланда вышла замуж за крупного бизнесмена

Экстравагантная свадьба состоялась в отеле, который принадлежит семье жениха. Только на костюмы молодые потратили 580 тысяч долларов.

Тайская трансгендерная модель Пойд Тричада Петчарат, которую назвают самой красивой трансгендерной женщиной страны, вышла замуж за бизнесмена Оук Пхакву Хонгека.

36-летний жених поделился этой новостью в соцсетях, подтвердив новость свадебными фотографиями. Церемония состоялась в Baan Ar-Jor - историческом отеле, принадлежащем семье Оук.

Пойд была одета в расшитое традиционное свадебное платье Перанакан с цветочной короной, изготовленной вручную мастерами из таиландской провинции Ранонг, и антикварными украшениями.

На Оуке был смокинг в западном стиле с двумя золотыми брошками. Сообщается, что они потратили около 580 000 долларов на свои традиционные свадебные костюмы, на изготовление которых ушли месяцы.

Актриса и модель известна тем, что в 2004 году была коронована как победительница конкурсов красоты для трансгендеров. Пойд снялась в таких фильмах, как “Белый шторм” и “Любитель бессонницы”.

Пойд и Оук, который является братом ее лучшей подруги, знают друг друга 20 лет. Она начала использовать фамилию Оук на своем девичнике в Бангкоке в прошлом месяце.

Оук принадлежит к элитной бизнес-семье, которая занимается индустрией добычи олова на Пхукете.

Его прадед Тан Цзинь Нгуан был китайским иммигрантом, который наладил добычу олова в провинции. Ему была присвоена королевская фамилия “Хон Йок” за вклад в индустрию.