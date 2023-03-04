В Китае мужчины-модели полностью заменили женщин в онлайн продажах нижнего белья
Компании пошли на это из-за запрета на участие женщин в демонстрации нижнего белья в прямых трансляциях.
Мужские модели в нижнем белье в последнее время стали растущей тенденцией в китайских интернет-трансляциях.
Это связано с тем, что власти страны ввели запрет на участие женщин в демонстрации нижнего белья в прямых трансляциях.
Данный запрет введен в соответствии с законом КНР о борьбе с распространением непристойных материалов в Интернете. Чтобы выйти из ситуации компании стали эффективно обходить это табу, приглашая на такую роль мужчин.
Владелец бизнеса электронной коммерции, назвавшийся мистером Сюем, рассказал Jiupai News, что "другого выбора у него нет".
При этом одни китайские пользователи социальных сетей находят тенденцию к показу женского белья мужчинами забавной, другие считают, что они лишили многих женщин их рабочих мест.
На это господин Сюем ответил:
Многие режиссеры таких трансляций - женщины. Они тоже крадут работу у мужчин?
К слову, мужские модели использовались для успешной продажи традиционно женских товаров онлайн в Китае и до запрета.
В частности, видео 41-летнего бизнесмена под псевдонимом "Дядя Ву", который ходит на высоких каблуках для демонстрации их качества, стало вирусным.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
Диана Мудреченко
Экс-разведчик Риттер: Путиным движет желание защитить русских на Украине
Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президентом Российской Федерации Владимиром Путиным движет желание защитить русских на Украине.Подробнее...
-
-
-
-