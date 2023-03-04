«Будьте прокляты»: журналиста Антона Красовского выдворили с авиарейса из-за скандала на борту

Журналист направлялся в Ташкент, но его заставили покинуть самолет. Сам виновник инцидента с таким решением не согласен.

Журналист Антон Красовский опять попал в неприятную историю: мужчину со скандалом сняли с борта самолета. Как сообщает СтарХит, он хотел вылететь из Москвы в Ташкент рейсом «Аэрофлота».

Дело в том, что на Антона пожаловались соседи по бизнес-классу. Им не понравилось, что журналист очень громко разговаривает по телефону. На просьбу вести себя тише Красовский отреагировал криками: он обзывал пассажиров и истерил.

Экипаж принял решение о высадке агрессивного гражданина. Как уточняют СМИ, представители правоохранительных органов в московском аэропорту «Шереметьево» не оформляли протокол, ограничившись профилактической беседой.

Публицист в Telegram-канале оставил лаконичный комментарий о происшествии: