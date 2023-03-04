История рассказанная Винокуром, как Магомаев спас ему жизнь

Сатирик Владимир Винокур рассказал, как покойный исполнитель Муслим Магомаев спас ему жизнь во время землетрясения.

Владимир Винокур вспомнил, что на гастролях в Баку проснулся от того, что его кровать "ехала" к балкону.

Тут раздался звонок от Муслима Магомаева, который предупредил коллегу по сцене о землетрясении.

Легендарный певец сообщил о стихии и попросил Владимира отправиться в ванную, так как там менее опасно.

Когда опасность миновала, Магомаев перезвонил комику, сказав, что можно покинуть укрытие.