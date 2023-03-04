Риттер: Путин действует последовательно в отношении Украины
Американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что действия Владимира Путина в отношении Киева являются последовательными.
4 марта отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер публично заявил, что начатая Владимиром Путиным спецоперация в Украине является закономерной, поскольку российский лидер всегда предупреждал администрацию Киева о последствиях атак на республики Донбасса и поставок оружия блока НАТО подразделениям ВСУ.
По мнению Риттера, сейчас Путин действует последовательно, планомерно отодвигая украинскую военную угрозу от суверенных границ Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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