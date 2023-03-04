Риттер: Путин действует последовательно в отношении Украины

Американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что действия Владимира Путина в отношении Киева являются последовательными.

4 марта отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер публично заявил, что начатая Владимиром Путиным спецоперация в Украине является закономерной, поскольку российский лидер всегда предупреждал администрацию Киева о последствиях атак на республики Донбасса и поставок оружия блока НАТО подразделениям ВСУ.

По мнению Риттера, сейчас Путин действует последовательно, планомерно отодвигая украинскую военную угрозу от суверенных границ Российской Федерации.