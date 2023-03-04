От США до Афганистана: в каких странах полностью или частично запрещен TikTok и почему

Эта соцсеть принадлежит китайской компании Bytedance, которая утверждает, что не делится данными с властями страны.

США и Канада недавно издали приказы, запрещающие использование TikTok на мобильных устройствах, выпущенных правительством. Причина такого решения в том, что растут опасения по поводу конфиденциальности и кибербезопасности приложения для обмена видео.

TikTok, который принадлежит китайской компании Bytedance, долгое время утверждал, что он не делится данными с китайским правительством и его данные хранятся не в Китае.

Он также оспаривает обвинения в том, что собирает больше пользовательских данных, чем другие компании социальных сетей. Тем не менее, многие страны по-прежнему с осторожностью относятся к платформе и ее связям с Китаем.

Какие страны и регионы ввели частичный или полный запрет на TikTok?

Индия

Индия ввела запрет на TikTok и десятки других китайских приложений, включая приложение для обмена сообщениями WeChat, в 2020 году. Это сделано из соображений конфиденциальности и безопасности.

Запрет был введен вскоре после столкновения между индийскими и китайскими войсками на спорной границе с Гималаями, в результате которого погибли 20 индийских солдат и десятки получили ранения.

Тайвань

В декабре 2022 года Тайвань также ввела запрет на TikTok в государственном секторе после того, как ФБР предупредило: TikTok представляет угрозу национальной безопасности.

Государственным устройствам, включая мобильные телефоны, планшеты и настольные компьютеры, не разрешается использовать программное обеспечение китайского производства, в том числе приложенияTikTok и его китайский аналог Douyin или Xiaohongshu.

США

На этой неделе США заявили, что у правительственных учреждений есть 30 дней, чтобы удалить TikTok с федеральных устройств и систем из соображений безопасности данных. Запрет распространяется только на правительственные устройства, хотя некоторые законодатели США выступают за прямой запрет.

Китай обрушился с критикой на США за запрет TikTok, охарактеризовав это как злоупотребление государственной властью и подавление фирм из других стран. Более половины из 50 штатов США также запретили использование приложения на государственных устройствах.

Канада

После объявления США Канада тоже объявила, что устройства, выпущенные правительством, не должны использовать TikTok потому, что это представляет “неприемлемый” риск для конфиденциальности и безопасности. Сотрудникам также будет запрещено загружать приложение в будущем.

Евросоюз

Европейский парламент, Европейская комиссия и Совет ЕС ввели запрет на использование Tik Tok на устройствах персонала. Запрет Европарламента вступает в силу 20 марта. Он рекомендовал законодателям и сотрудникам удалить приложение со своих персональных устройств.

Пакистан

С октября 2020 года пакистанские власти временно запрещали Tik Tok по меньшей мере четыре раза, ссылаясь на опасения, что приложение продвигает аморальный контент.

Афганистан

Руководство афганского движения "Талибан" запретило TikTok и игру PUBG в 2022 году, чтобы защитить молодежь от "введения в заблуждение".