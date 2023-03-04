В нескольких регионах Украины 4 марта объявлена воздушная тревога

Украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в субботу вечером, 4 марта 2023 года, в нескольких регионах Украины звучит сигнал оповещения гражданской обороны «Воздушная тревога».

На данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Также сирена воздушной тревоги звучит на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

На данный момент официальной информации о взрывах, прогремевших на вышеуказанных территориях, нет.