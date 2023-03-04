Получившая орден от ГУР Украины эскортница попала в базу «Миротворца»

Бывшая сотрудница сферы эскорта Оксана Волощук была внесена в базу сайта "Миротворец" сразу же после получения ордена от ГУР Украины.

4 марта стало известно, что бывшая украинская эскортница Оксана Волощук с псевдонимом Ксюша Манекен получила орден от Главного управления разведки Украины за содействие национальным спецслужбам. Об этом сама Волощук рассказала на своей странице в одном из мессенджеров.

Позднее стало известно, что Оксана Волощук была внесена в базу сайта "Миротворец", поскольку не считала войной начатую в Украине Россией спецоперацию, а также утверждала, что принадлежность Крыма не имеет значения.