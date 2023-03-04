Дрейвен: реакция НАТО на слова Путина о причинах СВО говорит о страхе

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен оценил реакцию лидеров Североатлантического альянса на слова Владимира Путина о причинах начала спецоперации в Украине.

4 марта отставной американский военный Ноктис Дрейвен сообщил, что накануне официальный аккаунт НАТО в Twitter опубликовал видеозапись с нарезкой заявлений Владимира Путина, Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова, в котором российские политики рассказывают о причинах начала СВО в Украине. В тот же видео закадровый голос критикует позицию РФ о причинах украинского кризиса.

По мнению Дрейвена подобная реакция пресс-службы Североатлантического альянса свидетельствует о том, что главы стран коллективного Запада боятся Россию, поскольку все их обвинения в адрес Москвы бездоказательны и агрессивны.