Экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса» назвал неверными все прогнозы США и стран НАТО по ситуации на Украине.

«Несмотря на усилия США и НАТО превратить события на Украине в третью мировую войну, они остаются сугубо региональным конфликтом», — сказал американский экономист.

МакМейкен также подчеркнул факт того, что Россия не планировала захват половины Европы, выдержала экономические санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе.

Кроме того, большая часть мирового сообщества неоднозначно относится к украинскому конфликту, который, по мнению Райана МакМейкена, закончится за столом переговоров.