В Польше сожгли предназначенные для Украины машины скорой помощи
Одна машина скорой помощи полностью сгорела, а другая серьезно повреждена в результате поджога, произошедшего перед зданием администрации городка Радлова в Польше.
По записям с камер видеонаблюдения полиция задержала подозреваемого в поджоге жителя городка. В 2019 году ему было предъявлено обвинение в аналогичном правонарушении.
Согласно предоставленной информации, в тот же день в Радлове произошли и другие небольшие пожары – мусорная свалка, пустырь и поддоны.
Полиция пока не связывает инцидент с задержанным мужчиной, но не исключает возможности его причастности к этому.
По данным портала tarnow.naszemiasto, машины скорой помощи должна была отправиться сегодня в составе гуманитарного конвоя из Польши в Украину вместе с другими автомобилями этого типа.
Опубликовано: Николай Скира
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Диана Мудреченко
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