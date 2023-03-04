В Польше сожгли предназначенные для Украины машины скорой помощи

Одна машина скорой помощи полностью сгорела, а другая серьезно повреждена в результате поджога, произошедшего перед зданием администрации городка Радлова в Польше.

По записям с камер видеонаблюдения полиция задержала подозреваемого в поджоге жителя городка. В 2019 году ему было предъявлено обвинение в аналогичном правонарушении.

Согласно предоставленной информации, в тот же день в Радлове произошли и другие небольшие пожары – мусорная свалка, пустырь и поддоны.

Полиция пока не связывает инцидент с задержанным мужчиной, но не исключает возможности его причастности к этому.

По данным портала tarnow.naszemiasto, машины скорой помощи должна была отправиться сегодня в составе гуманитарного конвоя из Польши в Украину вместе с другими автомобилями этого типа.