Newsweek: страны НАТО боятся возможностей подводного ВМФ России
Издание Newsweek заявило об озабоченности Запада способностями российских военных подлодок.
4 марта журналисты американской газеты Newsweek опубликовали новую колонку, в которой сообщается, что главы государств-участников Североатлантического альянса (НАТО) испытывают страх перед возможностями подводного военно-морского флота России.
По данным Newsweek российские военные субмарины в состоянии нести баллистические ракеты с ядерной боевой частью, в то время как официальный Кремль считает такие подводные лодки одним из главных имеющихся у России вооружений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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