Newsweek: страны НАТО боятся возможностей подводного ВМФ России

Издание Newsweek заявило об озабоченности Запада способностями российских военных подлодок.

4 марта журналисты американской газеты Newsweek опубликовали новую колонку, в которой сообщается, что главы государств-участников Североатлантического альянса (НАТО) испытывают страх перед возможностями подводного военно-морского флота России.

По данным Newsweek российские военные субмарины в состоянии нести баллистические ракеты с ядерной боевой частью, в то время как официальный Кремль считает такие подводные лодки одним из главных имеющихся у России вооружений.