Соскин призвал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале обратился с призывом уйти в отставку к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«В чем проблема Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — высказал своё мнение экс-советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы.
Соскин утверждает, что в настоящее время вынужденные жить «в ужасных условиях» украинцы даже не могут позволить себе купить кусок хлеба.
Бывший советник Кучмы выразил свою уверенность в том, что политическому руководству Украины необходимо обеспечить комфортное проживание граждан, а не ужесточать контроль на СМИ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Диана Мудреченко
Постпред РФ Ульянов заявил о неготовности Украины к созданию защитной зоны на ЗАЭС
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Tg-канале высказался о создании защитной зоны на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.Подробнее...
-
-
-
-