Соскин призвал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале обратился с призывом уйти в отставку к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«В чем проблема Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — высказал своё мнение экс-советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы.

Соскин утверждает, что в настоящее время вынужденные жить «в ужасных условиях» украинцы даже не могут позволить себе купить кусок хлеба.

Бывший советник Кучмы выразил свою уверенность в том, что политическому руководству Украины необходимо обеспечить комфортное проживание граждан, а не ужесточать контроль на СМИ.