Постпред РФ Ульянов заявил о неготовности Украины к созданию защитной зоны на ЗАЭС

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Tg-канале высказался о создании защитной зоны на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Ульянов подчеркнул, что выдвинутая Генеральным директор МАГАТЭ Рафаэлем Гросси инициатива о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС позволила бы исключить атаки Вооружённых сил Украины на ядерный объект.

Постпред РФ утверждает, что данная инициатива МАГАТЭ до сих пор не реализована из-за того, что военно-политическое руководство Украины не готово к созданию зоны безопасности вокруг расположенной в городе Энергодар атомной электростанции.