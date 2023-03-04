Кризис в Пекине: Китай сталкивается с будущим, в котором не будет детей

2023-03-04 22:40

Ожидается, что население Китая достигнет пика в 1,4 миллиарда человек в 2024/25 году, а затем оно сократится почти вдвое к концу столетия.

Опубликовано: Храмова Оксана