Кризис в Пекине: Китай сталкивается с будущим, в котором не будет детей
2023-03-04 22:40
Ожидается, что население Китая достигнет пика в 1,4 миллиарда человек в 2024/25 году, а затем оно сократится почти вдвое к концу столетия.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Диана Мудреченко
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