Кризис в Пекине: Китай сталкивается с будущим, в котором не будет детей

Постпред РФ Ульянов заявил о неготовности Украины к созданию защитной зоны на ЗАЭС

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Tg-канале высказался о создании защитной зоны на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

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