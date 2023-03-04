Банда украинцев в Испании ограбила беженцев-соотечественников на €1,2 млн
Гражданская гвардия Испании арестовала преступную группировку, которая грабила беженцев из Украины в регионе Валенсия и в Мурсии.
Задержаны десять человек, изъяты денежные средства и ценности, принадлежащие беженцам, на общую сумму более 1,2 млн евро.
Преступникам помогали пара россиян и их сын, которые одолжили свои автомобили для розыска жертв и совершения ограблений. Остальные задержанные — украинцы.
Полицейская операция под кодовым названием Goverla-Surр началась в середине 2022 года, когда было сообщено о кражах в нескольких домах в городе Торревьеха и в прибрежной зоне Ориуэла-Коста недалеко от Аликанте. Жертвами стали украинские беженцы.
Согласно материалам дела, к настоящему времени в ходе обысков полиция изъяла 92,7 тысячи долларов и свыше 92 тысяч евро, а также украшения, ноутбуки, планшеты, а еще часы, сумки, очки и парфюмерию.
Обнаружена, кроме того, ценная филателистическая коллекция — два альбома марок оценочной стоимостью в полмиллиона евро, которые были украдены из квартиры в муниципалитете Эль-Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте).
Кроме того, полиция изъяла системы определения местоположения и устройства отключения сигнализации, а также отмычки и другие инструменты, используемые при взломе домов. Полицейская операция продолжается, возможны дальнейшие аресты.
Опубликовано: Николай Скира
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Диана Мудреченко
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