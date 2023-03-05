Из автосалона в Нью-Йорке угнали сразу четыре автомобиля Ferrari

В одном из автосалонов Нью-Йорка группа находчивых преступников угнала сразу четыре автомобиля Ferrari.

Обладание спортивным Ferrari - мечта любого автолюбителя. Для большинства людей непомерная стоимость машины становится непреодолимой преградой, и на спорткар остается только любоваться со стороны.

Группа злоумышленников из Нью-Йорка решила не откладывать дело "в долгий ящик", а просто угнать мечту, в прямом смысле этого слова.

Целью стал автосалон Ferrari, расположенный на Лонг-Айленде. По сообщению местной полиции преступники проникли внутрь помещения около 4:00 часов, предварительно взломав стеклянную дверь.

Злоумышленники вначале обчистили склад с аксессуарами бренда, а потом просто скрылись со всем добром на четырех Ferrari, выставленных в автосалоне.