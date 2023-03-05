Олег Соскин рекомендует Зеленскому уйти с поста президента Украины

4 марта Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы, предложил Зеленскому оставить президентскую должность. Об этом сообщили РИА Новости.

По мнению Соскина, Зеленский не справляется с ситуацией в стране, поэтому должен уйти в отставку:

В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку.

Как считает бывший советник Кучмы, украинцы вынуждены жить сейчас в очень тяжелых условиях, но администрация президента продолжает наживаться на людях.

Самая значимая проблемы на сегодняшний день для Украины - это элементарное отсутствие еды, когда жители страны "кусок хлеба не могут купить, уже молока вообще нет, воды нет".

Правящие круги в это время "бесятся с жиру". Сегодня, по мнению Соскина, власти должны делать акцент на насущных бедах украинцев, а не над усиленным контролем СМИ.