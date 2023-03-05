Так считает ветеран ВС США Дрейвен, утверждая, что реакция НАТО на выступление Путина о спецоперации - это проявление страха альянса. Об этом рассказывают РИА Новости.

Ноктис Дрейвен, ветеран ВС Соединенных Штатов выступил с осуждением блока НАТО за видеоролик, опубликованный в Твиттере.

В этой записи идет подборка высказываний российского президента Путина, руководителя МИД РФ Лаврова, а также Пескова - пресс-секретаря главы государства. Все цитаты касаются СВО.

Ролик был снят в ответ на речь Владимира Путина о причинах специальной военной операции.

Целью этого видеоматериала была жесткая критика позиции России в военном конфликте с Украиной.

Такая реакция североатлантического альянса на слова российского президента, по мнению Дрейвена, подтверждает "насколько сильно напуганы западные страны".

Ветеран ВС США отметил, что так себя ведут только те, кто испытывает страх - в видео нет каких-либо доказательств или аргументов.

Так реагирует только напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в ее ложь, - создать пропаганду, чтобы удержать власть.

Дрейвен уверен, что намерение Запада контролировать весь мир - провальная затея, которую можно сравнить с безуспешной попыткой "зажать кулак, полный песка" который все равно потом "просыплется сквозь пальцы".

Ветеран Дрейвен уже не первый раз критикует западных политических деятелей, апеллируя к своему опыту несения военной службы в рядах американской армии.

Он активно выступает против финансовой поддержки Киевского режима, идущей со стороны Вашингтона и союзных стран.