Восьмое марта будем отмечать со снегом, а сам месяц будет «вполне зимним»

Об этом сообщил синоптик Дмитрий Рябов на телеканале ОНТ. Он предупредил, что погода в ближайшую неделю будет неустойчивой, а на 8 марта ожидается мокрый снег.

В предстоящую неделю белорусам нужно готовиться к "снегопадам, дождям, порывистому ветру".

Вторая мартовская неделя будет также полна неприятных погодных сюрпризов со скачками температуры воздуха и атмосферного давления.

Дмитрий Рябов предупредил, что это может плохо сказаться на самочувствие некоторых людей.

Область высокого атмосферного давления и влажные воздушные массы идут из Западной Европы.

В городах Беларуси будут частые, но кратковременные осадки, ожидается гололед.

Погода на 8 марта: придут более теплые южные воздушные массы, однако надо настраиваться на мокрый снег, который пройдет по большей части страны.

В ночные часы в среду ожидается от +2 по южным регионам до -8 по северо-восточной части страны.

В дневное время температура воздуха поднимется до 1-6 тепла.