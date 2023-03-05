Россия начала применять против Украины новые планирующие бомбы УПАБ-1500Б
О начале применения в ходе спецоперации нового оружия сообщается в Телеграм-канале "Военкоры Русской Весны".
По имеющимся данным, эти бомбы сейчас применяются для атак на укрепленные районы ВСУ в районе Авдеевки.
Боеприпасы УПАБ-1500Б считаются очень мощными, что следует уже из самого названия - 1500 кг. Назначение оружия - ликвидация особо защищенных объектов, включая подземные.
Дальность поражения составляет до 40 км. Бомбы невосприимчивы к помехам и оснащены комбинированной системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации.
Основной элемент - боеголовка бетонобойно-фугасного действия. Подрыв осуществляется при касании или с отложенным действием (чтобы поражать цели изнутри).
В качестве носителей могут использоваться многоцелевые истребители Су-35, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-34.
Впервые бомбы УПАБ-1500Б стали применяться в 2019 году.
Опубликовано: Храмова Оксана
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