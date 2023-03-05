Трамп обещает: если он станет президентом, то решит конфликт на Украине за сутки
Экс-глава Белого дома заявил, что при избрании на пост президента США ему "не составит труда" решить военный российско-украинский конфликт в самые короткие сроки.
Дональд Трамп уверяет, что разобраться с войной на Украине - это простая задача.
Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать.
Об этом бывший глава США сообщил на ежегодном съезде американских консерваторов в Колумбии.
Как именно Трамп собирается урегулировать военный конфликт за такое короткое время, кандидат в президенты не сообщает.
Он говорит, что раскрыв эту информацию, не сможет осуществить задуманное и покончить с войной.
Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это - вам нужны офис и полномочия. Однако это будет сделано в течение суток.
Трамп уверен, что никакой войны бы не было, если бы у власти сейчас находился он.
Опубликовано: Храмова Оксана
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