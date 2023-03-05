The American Spectator: в США замалчивают правду о диверсии на «Северных потоках»
Материал Сеймура Херша, заявивший о причастности Вашингтона к взрывам трубопроводов, дает серьезное основание для обсуждения ситуации. Однако в американских СМИ намеренно не поднимается эта тема.
В этом уверен журналист издания The American Spectator.
По его мнению, если бы Германия одобрила "Северный поток-2", объем дешевого газа из России, поставляемого в ФРГ и Западную Европу, вырос бы двукратно.
Как считает американский обозреватель, большая часть политиков и экспертов видели бы в таком положении дел "серьезный потенциальный источник доходов для России" и воспринимали бы ситуацию как "потенциальную зияющую дыру в любых экономических санкциях, которые Запад мог бы ввести против Москвы".
Автора статьи настораживает молчание американских СМИ, отказывающихся освещать ситуацию с "Северными потоками".
Никто не заинтересован в том, чтобы выяснить, сделал ли режим Байдена важный шаг к прямому открытому конфликту с Россией.
Обозреватель TAS полагает, что пресса намеренно замалчивает правду о причастности окружения Байдена к взрывам.
Информация предоставлена интернет-изданием Lenta.ru.
Опубликовано: Храмова Оксана
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