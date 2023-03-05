Пилоты ВВС Украины тренируются в США на авиасимуляторах

Два украинских пилота находятся в Аризоне, чтобы потренироваться на авиасимуляторах и пройти оценку у американских военных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

Официальный источник, которого цитирует Reuters, сказал, что программа включает в себя наблюдение за тем, как украинские пилоты планируют полеты и выполняют полеты на тренажерах, чтобы определить, как лучше консультировать ВВС Украины и как использовать уже имеющиеся у них возможности.

Официальные лица заявили, что обновленной информации об обязательствах по передаче Украине истребителей F-16 не поступало.

По информации, предоставленной американскими официальными лицами, речь идет об учебных курсах по самолетом, имеющимся в настоящее время у украинских военных, а "не по F-16".

Агентство Reuters напоминает, что во вторник заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль сообщил членам Палаты представителей, что США не начали подготовку украинцев с использованием F-16.

Оценки Пентагона, на которые ссылается Reuters, предполагают, что самая быстрая доставка F-16 и одновременное обучение займут 18 месяцев.