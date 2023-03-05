Украинские дезертиры прячутся от своего руководства под Кременной

Андрей Марочко сообщил об обнаружении группы солдат, которые скрываются от военного командования Украины недалеко от населенного пункта Кременная.

Отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предположил, что группа украинских дезертиров нашла укрытие недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике.

Южнее Кременной - между Григоровкой и Белогоровкой - выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания.

Как сообщил Марочко, ведение "обособленного образа жизни" этой группой указывает на то, что эти солдаты могли самовольно оставить позиции, не желая участвовать в военных действиях.