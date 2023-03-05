Премьер Госсовета Китая заявил о решении «мирным путем» присоединить Тайвань

Премьер Государственного совета Ли Кэцян высказался о намерении Китая пойти «мирным путем» в борьбе с сепаратизмом на острове.

Официальный Пекин намерен предпринимать шаги по развитию конструктивных взаимоотношений по обе стороны Тайваньского пролива и продвигать мирный процесс по воссоединению с Тайванем. Об этом заявил глава Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян.

Он заявил о необходимости сохранения принципа "Одного Китая" и придерживаться Консенсуса 1992 года, достигнутого Китаем и Тайванем на встрече в Гонконге.

Ли Кэцян отметил, что Тайвань остается неотъемлемой частью Китая и не признает независимости острова, провозглашенной в 1949 году. В свою очередь в Тайбэе отвергают предложенную Пекином модель "одна страна - две системы".