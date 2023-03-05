По мнению россиян, Нона Мордюкова - «самая сильная женщина» советского кино

В тройку сильных женщин также вошли Фаина Раневская и Инна Чурикова. Об этом говорят результаты опроса "Мосфильм. Золотая коллекция", проведенного в ожидании весеннего женского праздника.

Титул Самой сильной женщины российские зрители присудили Ноне Мордюковой, которая не раз воплощала на экране волевых и сильных героинь ("Родня", "Они сражались за Родину", "Комиссар", "Молодая гвардия" и т. д.).

Второе место в рейтинге принадлежит Фаине Раневской. Она признана одной из самых популярных актрис советского кино. Также артистка известна своими колкими и меткими цитатами, ставшими афоризмами.

Третью строчку в топе сильнейших занимает Инна Чурикова. Она могла лего справиться как с комедийными ролями, так и с серьезными драматическими образами. ("В огне брода нет", "Прошу слова", "Васса").

На четвертом месте расположилась Алиса Фрейндлих ("Служебный роман"), на пятом - Людмила Гурченко ("Вокзал на двоих").