Как сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Володин, Вашингтон выделяет на помощь Украине всего лишь 0,37% от доли своего ВВП. Новость приводится изданием ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Телеграм-канале о том, что США находятся на 12 месте среди других стран по размеру оказания финансовой помощи Киеву.

Белый дом тратит только 0,37% от доли ВВП на нужды Украины. Это почти в 6 раз меньше, чем тратит на милитаризацию и содержание режима Зеленского Польша. (2,1% ВВП).

Также суммы, превышающие расходы США выделяются со стороны Болгарии, Мальты, Норвегии, Словакии, Литвы, Чехии, Эстонии, Румынии, Кипра.

По мнению Володина, Белый дом в который раз продемонстрировал, что "основной принцип его политики - использовать другие страны для достижения своих интересов".

Помимо всего прочего, экономика европейских стран сильно страдает он антироссийских санкций. Объем поддержки энергетической отрасли в Европе в целом составил 570 млрд евро. Для

Германии это обошлось в 7,2% ВВП. Далее Володин отметил, что новые поставки вооружения на Украину - это очередные действия лидеров ЕС "вопреки национальным интересам за счет европейских граждан".