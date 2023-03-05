Праздничная распродажа в «Белавиа»: 5 марта билеты продают со скидкой в 27%
Компания "Белавиа" отмечает 27-летие и подает билеты в честь дня рождения со скидкой в 27%. Об этом сообщается в пресс-службе компании.
Сегодня компания "Белавиа" объявила о праздничных скидках в честь своего 27-летия. Купить билеты дешевле можно, предоставив специальный промокод 27BELAVIA.
При этом скидка не распространяется на таксы и сборы, которые включены в стоимость билета.
Из сообщения компании:
Особенность промокода в том, что он применяется ко всем тарифным брендам экономического класса на любом регулярном рейсе Belavia.
Общее число предлагаемых праздничных промокодов - 100 000. Акция продлится до конца сегодняшнего дня. Период, на который можно заказать билеты - с 6 марта по 21 апреля.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Диана Мудреченко
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