Китай увеличит финансирование национальной обороны на 1,7%

Официальный представитель Всенародного собрания объявил о планах Китая увеличить расходы страны на национальную оборону на 1,7%.

Китай увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Из отчета, приведенного премьером Госсовета КНР Ли Кэцяна следует, что в 2022 году страна потратила укрепление национальной безопасности 1,45 триллиона юаней.

Официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао сообщил о принятом решении увеличить расходы до 1,55 триллиона юаней. Такие меры он объяснил необходимостью укрепить национальную безопасность и оборону страны на фоне "сложных вызовов", а также выполнять обязательства "крупной мировой державы".