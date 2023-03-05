Китай увеличит финансирование национальной обороны на 1,7%
Официальный представитель Всенародного собрания объявил о планах Китая увеличить расходы страны на национальную оборону на 1,7%.
Китай увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Из отчета, приведенного премьером Госсовета КНР Ли Кэцяна следует, что в 2022 году страна потратила укрепление национальной безопасности 1,45 триллиона юаней.
Официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао сообщил о принятом решении увеличить расходы до 1,55 триллиона юаней. Такие меры он объяснил необходимостью укрепить национальную безопасность и оборону страны на фоне "сложных вызовов", а также выполнять обязательства "крупной мировой державы".
Опубликовано: Максим Алексеев
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Диана Мудреченко
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