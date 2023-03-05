«Белавия» 5 марта дарит скидку 27% в честь Дня рождения авиакомпании

Пресс-служба «Белавиа» в официальном Tg-канале сообщила о том, что сегодня авиакомпания дарит 100 тысяч промокодов на скидку 27% в честь своего Дня рождения.

Для получения скидки 27 от тарифа, которая не распространяется на таксы и сборы, включенные в стоимость билета, необходимо ввести промокод 27BELAVIA при заказе билета на веб-сайте «Белавиа».

Воспользоваться промокодом, который позволит отправиться в путешествие с 6 марта по 21 апреля со скидкой, можно только сегодня.

Отмечается, что данный промокод применяется ко всем тарифным брендам экономического класса на любом регулярном рейсе белоруской авиакомпании.