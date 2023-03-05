«Белавия» 5 марта дарит скидку 27% в честь Дня рождения авиакомпании
Пресс-служба «Белавиа» в официальном Tg-канале сообщила о том, что сегодня авиакомпания дарит 100 тысяч промокодов на скидку 27% в честь своего Дня рождения.
Для получения скидки 27 от тарифа, которая не распространяется на таксы и сборы, включенные в стоимость билета, необходимо ввести промокод 27BELAVIA при заказе билета на веб-сайте «Белавиа».
Воспользоваться промокодом, который позволит отправиться в путешествие с 6 марта по 21 апреля со скидкой, можно только сегодня.
Отмечается, что данный промокод применяется ко всем тарифным брендам экономического класса на любом регулярном рейсе белоруской авиакомпании.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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