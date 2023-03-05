Одного из предполагаемых участников диверсии в Брянской области объявили в розыск

МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых участников диверсии в Брянской области.

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Илья Богданов, переехавший в Украину в 2014 году, объявлен в розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного УК РФ. Об этом свидетельствуют сведения из базы МВД России.

Подозреваемый входит в состав "Русского добровольческого корпуса" (одно из подразделений территориальной обороны Украины), который взял на себя ответственность за диверсии в Брянской области. О причастности Богданова к РДК писал украинский портал страна.ua.

Газета "КомерсантЪ" сообщила, что он разместил у себя в соцсетях видео с членами организации после совершения диверсии в Брянской области.

В карточке МВД РФ не указывается, по какой именно статье Богданов объявлен в розыск. Также невозможно определить внесли его в базу до совершения диверсии в Брянской области, или после нее.