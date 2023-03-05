ISW заявил о позиционном преимуществе российских войск на подступах к Бахмуту

Эксперты Института изучения войны (ISW) высказались о позиционном преимуществе российских войск над украинской группировкой, обороняющей Бахмут.

Американские военные аналитики из ISW отметили позиционное преимущество российских войск под Бахмутом, который позволяет им совершать обходные маневры вокруг города. При этом эксперты полагают, что говорить о критической ситуации украинской группировки и вероятности ее полного окружения преждевременно.

Предполагается, что российская армия предпримет попытки захлопнуть кольцо окружения, чтобы украинские части остались в городе и в конечном итоге сдались. Однако, в ISW напомнили, что ранее командование ВСУ высказывалось о том, что скорее сдаст Бахмут, чем позволит своим подразделениям попасть в котел.

При этом военные аналитики отметили неплохие шансы украинской армии удержать позиции в городе, если такая задача будет перед ними стоять.