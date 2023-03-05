Bloomberg сообщил о расколе Польши и ФРГ из-за поставок оружия Украине

Американское издание полагает, что политическое противостояние Польши и ФРГ негативно отразилось на поставках оружия Украине.

Назревавший ранее раскол между Варшавой и Берлином относительно поставок военный техники и запасных частей Киеву вышел на новый уровень. Об этом написали обозреватели Bloomberg.

Агентство полагает, что Польша использует любую возможность, чтобы надавить на ФРГ в вопросе отправки в Украину вооружений. Изначально это касалось танков Leopard 2, которые Германия не хотела передавать ВСУ до принятия коллективного решения союзниками по НАТО.

После того, федеральный канцлер Олаф Шольц согласился передать Киеву бронетехнику, Варшава стала упрекать Берлин в недостаточном обеспечении этой техники запасными частями и боеприпасами.