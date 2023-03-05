Сепсис возвращается: у Романа Костомарова стала синеть рука

Вчера СМИ написали, что спортсмен приходит в себя и понемногу начинает двигаться. Но надежда опять сменилась волнением.

Недавно впервые за долгое время появились неплохие новости о самочувствии фигуриста Романа Костомарова, за жизнь которого медики сражаются уже третий месяц, сообщает СтарХит.

Из-за гангрены звезде спорта удалили стопы и пальцы на руках. Он также пережил два инсульта.

Вчера СМИ написали, что спортсмен приходит в себя и понемногу начинает двигаться. Но надежда опять сменилась волнением: появилось подозрение на то, что у Костомарова вновь начался сепсис: у него посинела одна рука.

Издание также написало, что к работе в скором времени подключится психолог. С олимпийским чемпионом все время находится его жена Оксана Домнина. Как только состояние фигуриста стабилизируется, ему предстоит длительная реабилитация.

Лечением звездного пациента занимаются доктора под руководством главврача Коммунарки Дениса Проценко. Ранее сообщалось, что обнаруженная в организме спортсмена бактерия вызывает некротические поражения подкожной клетчатки, а также мышц.