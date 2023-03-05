«Мне казнить ее?»: Александра Серова обокрала его помощница

Артист признался, что зла на женщину не держит, и простил теперь уже бывшую работницу.

Александр Серов рассказал о том, как его обокрала одна теперь уже бывшая помощница. Это случилось, когда певец лежал в больнице с коронавирусом, сообщает 5-tv.ru.

Как выяснилось, женщина сумела подобрать код к сейфу и взяла оттуда 300 тысяч российских рублей. Узнать о поступке воровки помогли видеокамеры, о существовании которых та и не подозревала.

Кнопки высчитала, открыла, и - забрала денежки. Мы поставили камеру, и та все зафиксировала. Она не знала: пошла и открыла сейф, — поделился артист в одном из шоу на федеральном канале РФ.

Серову до сих пор непонятно, почему экс-помощница решилась на такой шаг. Он всегда вовремя выплачивал ей зарплату, премировал своих работников и предоставлял им хорошие условия для проживания.

Тем не менее, зла на женщину певец не держит:

У нее была проблема с домом и мужем. Она и пошла на это. Что, мне казнить ее? Я простил, — сказал артист.

Сегодня в доме Серова работают 4 помощника. Звезда им доверяет и даже подумывает кому-то подарить свою недвижимость.