Нашелся покупатель на дворец Пугачевой в деревне Грязь

Продюсер Сергей Дворцов уточнил, что желающий приобрести недвижимость Примадонны готов заплатить за замок 1 миллиард российских рублей.

Алла Пугачева недавно попала в криминальные сводки: СМИ писали, будто ее дом в Израиле ограбили на полмиллиона долларов. Пугачева новость опровергла и посоветовала не верить слухам.

Продюсер Сергей Дворцов также возмущен негативом в адрес Аллы Борисовны, сообщает КП.

Не верьте новостям про Пугачеву, тем более негативу от анонимных источников, - призвал продюсер. Я уточнил у директора Пугачевой - никакого ограбления не было. У Аллы Борисовны все хорошо: муж работает, она занимается детьми. Еще разгоняют слухи о лишении ее гражданства - то российского, то израильского. Но паспорта РФ певицу никто не лишал, она имеет право приехать в Россию в любое время.

По словам продюсера, в Израиль звезда перебралась ради детей, она хочет им спокойной жизни и максимального комфорта.

У меня есть данные, что Алла Борисовна вернется в РФ через пять лет. Более того, она еще споет. На своё 75-летие Пугачева готовит творческий сюрприз для нас.

Однако замок в деревне Грязь звезда все-таки намерена продать.