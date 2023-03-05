WSJ: Байден осудил страны Балтии из-за их антироссийской риторики
2023-03-05 14:11
Издание Wall Street Journal утверждает, что Джо Байден выступил с критикой лидеров балтийских стран.
5 марта журналисты американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что президент Соединённых Штатов Джо Байден во время закрытых переговоров оказывал давление на руководство Латвии, Литвы и Эстонии за их агрессивную антироссийскую риторику и стремление победить Россию на поле боя.
По данным WSJ, администрация Байдена занимает более умеренную позицию в этом вопросе и не желает, чтобы Россия была повержена или исчезла как страна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей