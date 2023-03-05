Вучич: Сербия не поставляет оружие Украине и России в ходе спецоперации

Александр Вучич опроверг слухи о поставках сербского оружия сторонам конфликта в Украине.

В воскресенье днём президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что после начала российской специальной военной операции в Украине администрация Белграда не поставляла свои вооружения и боеприпасы ни Киеву, ни Москве.

Накануне представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство внимательно следит за появившимися в СМИ новостями о поставках сербских боеприпасов украинским войскам.