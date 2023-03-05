Дети Мадонны присоединились к ней на репетиции перед мировым туром

64-летняя певица "Material Girl" готовится к своему предстоящему мировому турне Celebration Tour, которое в этом году приурочено к 40-летию ее карьеры.

Закулисный взгляд на подготовку к туру в ее Instagram Stories в четверг показывает, что поп-икона взяла с собой на мероприятие своих четырех младших детей.

Позже она поделилась снимками с 10-летними близнецами Эстер и Стеллой, которые по этому случаю оделись во все черное: черные футболки и черные спортивные брюки.

На другой фотографии 17-летняя дочь Мерси Джеймс поджимает губы и позирует за пианино в графической футболке и джинсах.

17-летний сын Дэвид появился на единственной черно-белой фотографии, сидя за микрофоном и играя на гитаре.

Украшая обложку журнала Vanity Fair "Icon Issue" для испанского, итальянского и французского изданий издания в январе, Мадонна рассказала о том, что взросление с ней как матерью - это "испытание" для ее детей.

Отметив, что материнство "было самой трудной, самой тяжелой битвой", Мадонна, которая также является мамой 26—летней дочери Лурдес и 22—летнего сына Рокко, объяснила:

Сегодня я все еще пытаюсь понять, как быть матерью и выполнять свою работу. Потому что, кем бы вы ни были, иметь детей и растить их - это произведение искусства. И никто не дает вам инструкции. На ошибках нужно учиться. Это профессия, которая требует много времени. И это утомительно, потому что никогда не бывает отдыха.

Я никогда не поощряла мою дочь Лолу заниматься музыкой или моего сына Рокко рисовать. Но я всегда приобщала их к искусству, к музыке. Я довольна тем, кто они сегодня. И я горжусь их работой.

Затем Мадонна отметила, что делает ее "самой счастливой" в роли матери - это видеть, как каждый из ее детей "нашел свой творческий потенциал".