У Натальи Варлей после похода к косметологу парализовало часть лица

Артистка призналась, что однажды сделала укол в лоб, и у нее перестали двигаться брови. После этого на спектакле не смогла выдать ни одной эмоции.

75-летняя звезда советского и российского кино Наталья Варлей по достоинству считается одной из красивейших российских актрис.

В отличие от многих других звезд, заслуженная артистка РСФСР практически не обращается к специалистам, не перекраивает свою внешность, чтобы сохранить молодость.

Артистка призналась, что у нее был уже неудачный опыт, и она не хочет повторять ошибки, сообщает Рамблер.

В интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ Наталья вспомнила, как после единственного визита к косметологу за молодостью у нее парализовало часть лица.