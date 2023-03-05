МО РФ: российские войска поразили командный пункт полка «Азов» под Марьевкой

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска в ходе спецоперации поразили командный пункт украинского националистического полка «Азов».

Конашенков уточнил, что пункт полка запрещенной в России террористической организации «Азов» был поражён российскими военнослужащими в окрестностях населённого пункта Марьевка в Запорожской области.

Кроме того, за минувшие сутки спецоперации в районах сёл Нетайлово ДНР и Успеновка Запорожской области высокоточными ударами солдат армии России поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины и 102-й бригады территориальной обороны.