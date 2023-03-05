Bloomberg: ссора между Польшей и Германией мешает поставкам танков Киеву

Издание Bloomberg рассказало о новых трудностях в поставках немецких танков украинским войскам.

Журналисты американской газеты Bloomberg утверждают, что правительство Польши, ранее обвинявшее канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять немецкие танки Украине, само с трудом выполнило обязательство по передаче танкового вооружения Киеву после того, как Берлин дал "зелёный свет" на поставки машин Leopard подразделениям ВСУ.

Вместе с тем президент Польши Анджей Дуда обвинил Германию в нежелании поставлять детали для "Леопардов" Варшаве, что затрудняет передачу данных танков Киеву.