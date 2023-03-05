Кёвер: ЕС и НАТО дали Киеву оружие на $60 млрд, став участниками конфликта
2023-03-05 14:58
Глава венгерского парламента Ласло Кёвер обвинил западные государства во вмешательство в противостояние между Россией и Украиной.
Днём воскресенья спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер публично заявил, что большинство государств-участников Европейского Союза и военно-политического блока НАТО поставили Украине летальное оружие на шестьдесят миллиардов долларов после начала российской спецоперации.
По мнению Кёвера, столь внушительные поставки смертоносного оружия украинским войскам делают большинство западных стран участниками конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей