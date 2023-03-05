«Зарабатываю ноль»: Даня Милохин в Дубае втрое снизил свой гонорар

Тиктокер растратил в США много средств, его перестали приглашать в рекламу. По словам блогера, он никогда не делал запасов, все вкладывал в себя.

Популярный российский тиктокер недавно признался, что за границей потратил все накопленные в РФ средства. На банковских картах юной звезды осталось около полумиллиона российских рублей, сообщает СтарХит.

По всей вероятности, дела у Дани не очень, потому что он готов брать за свои концерты намного меньшие суммы, чем раньше.

Накопленные средства блогер промотал за границей: он пожил в США, теперь находится в Дубае. Гонорары звезды Сети упали с 3 миллионов российских рублей до одного миллиона.

Требования в бытовом райдере Дани простые: фруктовые нарезки, сэндвичи, пюре с котлетами, чипсы, глазированные сырки, сырная тарелка. И, как и раньше, - доширак с курицей.

Молодой человек также желает, чтобы в гримерке у него были гелиевые шары и игрушка «Единорог». При этом команда Милохина готова лететь эконом-классом, но селиться в отеле не ниже, чем четырехзвездном.

Недавно блогер жаловался, что после его побега из России оказался никому не нужным. У него никто не заказывает рекламу, контракты разорваны. А на жизнь осталось не более пятисот тысяч рублей. Но возвращаться назад Даня не планирует.