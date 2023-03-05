«Зарабатываю ноль»: Даня Милохин в Дубае втрое снизил свой гонорар
Тиктокер растратил в США много средств, его перестали приглашать в рекламу. По словам блогера, он никогда не делал запасов, все вкладывал в себя.
Популярный российский тиктокер недавно признался, что за границей потратил все накопленные в РФ средства. На банковских картах юной звезды осталось около полумиллиона российских рублей, сообщает СтарХит.
По всей вероятности, дела у Дани не очень, потому что он готов брать за свои концерты намного меньшие суммы, чем раньше.
Накопленные средства блогер промотал за границей: он пожил в США, теперь находится в Дубае. Гонорары звезды Сети упали с 3 миллионов российских рублей до одного миллиона.
Требования в бытовом райдере Дани простые: фруктовые нарезки, сэндвичи, пюре с котлетами, чипсы, глазированные сырки, сырная тарелка. И, как и раньше, - доширак с курицей.
Молодой человек также желает, чтобы в гримерке у него были гелиевые шары и игрушка «Единорог». При этом команда Милохина готова лететь эконом-классом, но селиться в отеле не ниже, чем четырехзвездном.
Недавно блогер жаловался, что после его побега из России оказался никому не нужным. У него никто не заказывает рекламу, контракты разорваны. А на жизнь осталось не более пятисот тысяч рублей. Но возвращаться назад Даня не планирует.
То, что уехал из России — это повлияло! У меня вообще нет рекламы! Зарабатываю ноль, реально ноль. Но у меня есть друзья.
Я не откладывал ничего никогда, всегда тратил. На одной моей карте — тысяч 200 рублей, а на другой — тысяч 150.
Это все мои средства, которые сейчас имею. Все вложил в себя, — сетовал недавно 21-летний тиктокер.
Опубликовано: Светлана Гарусева