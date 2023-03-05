Мать двух сыновей, умерших от фентанила, требует, чтобы Байден извинился за смех над ее историей

Мать двух сыновей, погибших из-за случайного отравления фентанилом, раскритиковала президента Байдена за то, что он смеялся, рассказывая историю их трагической смерти.

В видео, опубликованном в среду вечером, Ребека Кисслинг сказала, что комментарии Байдена ранее в среду о смерти ее сыновей были "неприемлемыми".

Я потрясена, увидев сегодня видео, когда президент Байден говорил о конгрессвумен, которая оговорилась, сказав, что смерть моих детей является причиной провалов политики президента Байдена.

Когда президент Байден говорил о матери, которая потеряла двух своих сыновей, он начал смеяться… Так вы говорите о смерти моих сыновей? Потому что конгрессвумен оговорилась? Вы издеваетесь над потерей моих сыновей? Как ты смеешь. Что с тобой?

В среду Кисслинг дала показания перед Конгрессом о двух своих сыновьях, Калебе и Кайлере, которые умерли в 2020 году после приема обезболивающих, в которых, как они не знали, был фентанил.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, R-Ga., позже сказала, что сыновья Кисслинг скончались в результате того, как Байден справился с кризисом на южной границе.

В попытке Байдена защититься от заявления Грин, он рассмеялся, рассказывая трагическую историю сыновей Кисслинг во время выступления перед законодателями-демократами.

Интересно то, что фентанил, который принимали мальчики, появился во время последней администрации.

Так со смехом сказал Байден, отметив, что мальчики умерли за несколько месяцев до его вступления в должность в 2021 году.

Ребека Кисслинг в видеообращении:

Почти каждый демократ в комитете выразил соболезнования. У них, по крайней мере, хватило порядочности сделать это. Ты даже этого не можешь сделать? Ты должен издеваться над моей болью?

Кисслинг сказала в своем видео, что многие администрации "не смогли" должным образом решить проблему наркотиков и фентанила, но сказала, что Байден тоже не без вины виноват.

Но как насчет увеличения числа смертей от фентанила на 22% с тех пор, как вы стали президентом? С тех пор, как вы изменили свою политику на границе. Это представляет десятки тысяч граждан США, которые погибли на ваших глазах.

Ты собираешься продолжать смеяться? О тех, кто умер под вашим присмотром? Должны ли мы приводить их, чтобы вы могли смотреть им в глаза и смеяться? Что с тобой не так?

Это неприемлемо, и наш президент должен извиниться передо мной, и он должен быть привлечен к ответственности.

И я бы хотела, чтобы он проявил серьезную озабоченность по поводу потерянных жизней. Его поведение сегодня говорит о многом, и оно говорит вам, где его сердце. Сделай что-нибудь. Не будь трусом. Сделай что-нибудь.

Кислинг также сказала, что президенту нужно сделать больше для решения кризиса с наркотиками в США и огромного количества фентанила, поступающего в Америку через южную границу.