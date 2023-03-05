Легендарный тренер Татьяна Тарасова отстранена от работы на Первом канале РФ

Ранее она поддержала Евгения Плющенко, который заявил, что воспитанникам его академии целенаправленно снижают оценки.

Заслуженного советского и российского тренера Татьяну Тарасову неожиданно отстранили от комментирования на Первом канале РФ.

Как сообщает Супер.ру со ссылкой на ТАСС, такое решение принято в связи с резкой критикой российского судейства. Ситуацию агентству обрисовала сама Татьяна Анатольевна.

Меня не волнует ничего, кроме справедливости. Я за справедливость в судействе. Судьи у нас важные, однако не понимают, что делают. Глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова позвонила и сказала, что я больше не комментирую. Ей не нужны никакие скандалы, где я принимала бы участие, — передает ТАСС слова звездного тренера.

Супер.ру напоминает, что Тарасова ранее поддержала Евгения Плющенко, который заявил, что воспитанникам его академии целенаправленно снижают оценки, из-за чего те будут выступать под другими флагами.

Татьяна Анатольевна поддержала спортсмена, назвав российских судей «некомпетентными и злыми».

Разгоревшийся после этого скандал стал было затухать, но после высказывания тренера Софьи Федченко, которая назвала претензии Плющенко истерикой и неумением признавать поражение, разгорелся вновь.

Фигурист обратился с жалобой в комиссию по этике - и этот поступок осудила уже Тарасова. Легендарный тренер заявила, что жаловаться на женщину не по-мужски.