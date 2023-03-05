Рогов: город Запорожье вернёт статус столицы после освобождения

Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщило о том, что город Запорожье вернёт себе статус столицы после освобождения.

«Сейчас областной центр, город Запорожье, оккупирован украинскими боевиками. Поэтому административным центром региона официально стал Мелитополь. Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области», — сказал Рогов информагентству «РИА Новости».

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий своим указом установил административно-политическим центром Запорожской области город Мелитополь.

В соответствующем указе отмечалось, что данное решение было принято в целях эффективного государственного управления и оказания качественных и своевременных госуслуг населению Запорожской области.